Rob de Nijs (79): ’Dit is echt het laatste wat ik doe…’

Dinsdag bekeek de zanger met zijn vrouw Henriëtte al de enorme venue, woensdag is er alleen nog een soundcheck en doet hij het in de uren ervoor rustig aan. Rob staat er niet alleen voor. Hij kan steunen op de band Pur Sang onder leiding van Frank Jansen, die hem al tientallen jaren begeleidt en met wie hij de laatste weken repeteerde, en collega’s Waylon, Paskal Jakobsen, Sanne Wallis de Vries, Claudia de Breij, Danny Vera en Trijntje Oosterhuis die hoogtepunten uit zijn repertoire vertolken.

In de zaal zitten naast vrienden uit het vak ook zijn drie kinderen en ex-vrouw Belinda Meuldijk. „Ik ben er klaar voor, ik heb er zin in”, vertelt Rob aan Privé. „Het wordt een mooie avond waar ik echt naar heb uitgekeken. Ja, ik heb goed geslapen en me de laatste weken met mijn medische team goed voorbereid in een gezondheidscentrum. Het moet gaan lukken, maar het is een raar idee ja, dit is na al die jaren echt het laatste wat ik doe.”

Uitgesteld

Het afscheidsconcert Het is mooi geweest moest worden uitgesteld. In december waren de kaarten in een paar uur uitverkocht voor een datum in april. Net voor die tijd kreeg de zanger alsnog corona en kon de avond niet doorgaan. Het inplannen van een nieuwe datum bleek in het overvolle Ziggo-schema niet eenvoudig, maar woensdagavond is het zover. Er is goed nieuws voor wie geen kaarten wist te bemachtigen: Omroep MAX neemt het afscheidsconcert op om dat ergens rond Robs tachtigste verjaardag in december uit te zenden.