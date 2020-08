Bette Midler zegt sorry na kritiek op grappen Melania Trump

„De wereld was te klein toen ik gisteravond zei dat Melania nog steeds geen Engels kan spreken”, aldus Bette in haar excuustweet. „Het was fout van mij om haar accent belachelijk te maken. Amerika bestaat uit mensen met alle soorten accenten, en die zijn altijd welkom geweest.”

De actrice reageerde dinsdag vlak na haar tweets over de van oorsprong Sloveense First Lady al kort op commentaar. Toen zei ze dat ze Trump en zijn achterban een koekje van eigen deeg gaf, gezien de manier waarop zij over immigranten praten. Toch vielen haar opmerkingen ook bij veel volgers die tegen Trump zijn niet in goede aarde, waaronder een tweet waarin ze Melania een illegale immigrant noemde.