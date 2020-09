Vriend Maxwell: „Ik droeg gedicht over schoolmeisjes voor aan Epstein”

Je bent 19 en opgesloten in een kamer. Voor je op de massagetafel ligt een man die zich omdraait en je als een seksueel roofdier bespringt. Die man is de later in ongenade gevallen misbruik-miljardair Jeffrey Epstein, die in 2019 in zijn cel overleed. De 19-jarige is Kiki Doe*. Op deze pagina én in de vierdelige serie Surviving Jeffrey Epstein doet ze haar verhaal.