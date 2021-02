Eddy Zoëy moet bijna 73.000 euro betalen voor pakketje uit Japan

De bestelling in kwestie betreft een wekkerradio uit Japan. Volgens de douane blijkt het echter wel een heel waardevol apparaat te zijn. „Want er wordt gezegd dat ik hier een pakje heb met daarin iets van wat bijna drie ton (284.296,00 euro, red.) is... Dit pakje!”, roept Eddy uit terwijl hij het pakketje op de toonbank laat zien.

„Deze mensen mogen het niet meegeven, tenzij ik dit bedrag betaal”, waarna de presentator een briefje laat zien met daarop de portokosten van 72.447,71 euro. Eddy is er dan ook wel gauw uit over wat hij ermee aan moet. „Ik denk niet dat we eruit gaan komen. Ik denk dat het linea recta teruggaat naar Japan.”

De presentator is daarmee zowel een illusie als een wekkerradio armer. Hij sluit echter wel met een knipoog af. „Denk ik ook eens een keer een leuke wekkerradio te scoren... Ik kom morgen dus wel te laat op m’n werk.