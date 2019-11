’Hollywoodpublicist’ misbruikt namen Paris Hilton en Khloé Kardashian

Inzet van het feest is de lancering van Jacob Diamonds boek Sunny Collins: Sex in the Garden of Fame and Fortune. De promotor, onder de naam Jackson Ford, claimt dat grote sterren op dit evenement aanwezig zijn. De befaamde chefkok Wolfgang Puck zou de hapjes verzorgen. Amazon Prime zou het hele feest sponsoren. En grote media als Page Six zouden al toegezegd hebben te komen.

Maar juist deze Amerikaanse krant bericht nu dat dit allemaal één grote oplichterij lijkt. Navraag leert dat de uitgenodigde beroemdheden nog nooit van het feestje gehoord hadden en een bron vanuit Amazon stelde dat het bedrijf ook op geen enkele manier betrokken is bij het evenement, al is het boek wel via hen verkrijgbaar. Ook een woordvoerder van Wolfgang Puck laat weten dat zij er niets mee te maken hebben.

De profielfoto’s die promotor „Jackson Ford” gebruikt op zijn Facebook-, Twitter en Linkedin-accounts blijken die van de Franse acteur Pierre-Olivier Beaudoin te zijn. De schrijver, geconfronteerd met de twijfels over de echtheid van de promotie, claimt dat ’Ford’ hem meerdere mails van beroemdheden en hun woordvoerders had doorgestuurd met daarin hun bevestiging dat ze haar het feest zouden komen. Op Instagram maakt hij een statement: „Ik heb een enorm team van mensen waarvan ik dacht dat ik ze kon geloven en vertrouwen en als iemand iets doet dat hij niet zou moeten doen, dan moeten ze ontslagen worden.”

Wanneer Page Six opnieuw contact opneemt met de fictieve Ford, geeft deze aan niet meer aan het evenement te werken. „De klant heeft een andere koers gekozen voor de boekpresentatie.”