William en Catherine: let op elkaar, ook tijdens de kerst

Dat prins William en zijn vrouw Catherine mentale gezondheid erg belangrijk vinden, is geen geheim. De hertog en hertogin van Cambridge steunen meerdere organisaties die zich daarvoor inzetten en laten zich meermaals uit over het belang van goede zorg en steun voor elkaar. Ook tijdens de feestdagen denkt het koppel aan mensen die hiermee worstelen, zo is te lezen in de kerstboodschap op de Instagram-account van Kensington Palace.