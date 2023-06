Ook koningin Sonja struikelt op bezoek in Denemarken

De Noorse koningin Sonja is vrijdag tijdens het bezoek dat zij en haar man koning Harald aan Denemarken brengen bijna gevallen. Ze struikelde nadat ze een toespraak had gehouden in Aarhus maar kon nog net worden opgevangen voordat ze languit op de grond lag, meldt de Noorse omroep NRK. Donderdag struikelde Harald ook al, tijdens het begin van het bezoek in Kopenhagen.