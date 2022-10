Toekomstplannen Merel Westrik nog onduidelijk

Details noemde Westrik niet, behalve dat ze nog één draaidag van haar Net5-programma Grenzeloos Verliefd: Baby in het Buitenland tegoed heeft.

De presentatrice, die jarenlang het vaste gezicht van het RTL Nieuws was, stapte in 2019 over van RTL naar Net5. Na drie jaar is haar overeenkomst verlopen. Ze maakte onder meer de talkshow Ladies Night, maar die werd vanwege teleurstellende kijkcijfers en de coronapandemie stopgezet.

Nieuwslezen zal Westrik niet snel meer doen, denkt ze. „Het is net als fietsen. Je verleert het niet. Of ik het ook nog leuk vind om te fietsen? Nou sinds ik de wijde wereld een beetje ben in gefietst, lonken er ook andere dingen.”