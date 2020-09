Bruce Springsteen viert het leven: ’Therapie werkt’

Bruce Springsteen staat ook als 70-plusser nog fit en actief op het podium Ⓒ Getty Images

Hij mag dan afgelopen week 71 geworden zijn, aan zijn lichaam zijn hem al die jaren niet af te zien, zo toont Bruce Springsteen tijdens een zwempartijtje in de New York Hamptons. Stilgezeten heeft hij nooit en volgende maand komt The Boss dus ook gewoon weer met een nieuw album. In zijn actieve leven heeft de zanger zo zijn eigen fijne ritme gevonden. Een waarvan verrassend genoeg therapie een vast onderdeel van uitmaakt.