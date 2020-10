Delphine voor het eerst als prinses in openbaar

Het metershoge beeldhouwwerk heet Ageless Love en bestaat uit vier letters die samen het woord Love vormen. De pers was massaal op het evenement afgekomen om Delphine te fotograferen en enkele vragen te kunnen stellen, zo is te zien op beelden op sociale media.

In gesprek met journalisten besprak Delphine onder meer haar ontmoeting met haar halfbroer koning Filip vorige week. Het nieuws van de ontvangst kwam afgelopen donderdag naar buiten. „Het was een heel mooi moment. We hebben veel gemeen”, zei Delphine. „We houden allebei van kunst. Hij is zeer getalenteerd in het schilderen van portretten.”

De historische kennismaking tussen Delphine en Filip vond plaats op het paleis in Laken. Donderdag werd al duidelijk dat de koning en Delphine, die na jaren van tegenwerking door Albert begin deze maand bij de rechter gedaan kreeg dat ze zich prinses mag noemen, over hun gemeenschappelijke interesses hadden gesproken.