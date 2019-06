Cast Stranger Things wil niet te lang doorgaan

De derde reeks van de populaire sciencefictionserie is vanaf 4 juli te zien op Netflix, maar ook Gaten ’Dustin’ Matarazzo vindt dat er niet veel seizoenen bij moeten komen. „Ik denk dat we moeten stoppen als we voelen dat het verhaal moet worden afgerond. Ik denk niet dat we een verhaallijn moeten forceren. Als er geen verhaal meer is, is er geen verhaal meer.”

Ook Finn Wolfhard, die de rol van Mike vertolkt, is het daarmee eens. „Ik denk dat we nog een seizoen nodig hebben om alles af te ronden. Waarschijnlijk een of twee, maar zeker nog eentje om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Mocht het stoppen, dan komt er daarmee ook een eind aan het rijkelijke salaris van de kindsterren. De jonge castleden waren allemaal relatief onbekend voordat ze aan Stranger Things begonnen. In de eerste twee seizoenen kregen Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown , Gaten Matarazzo, Noah Schnapp en Caleb McLaughlin ieder 30.000 dollar per aflevering. De jongens streken vanaf de derde reeks meer dan 200.000 dollar per episode op. Millie zou door de producenten als grootste ster van de jonge garde worden gezien en iets meer gaan verdienen dan haar leeftijdsgenoten.