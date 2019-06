Studenten eisen ontslag professor na serie

De miniserie is een verfilming van de zaak rond de Central Park Five. Vijf zwarte tienerjongens zijn in 1989 in New York onterecht veroordeeld voor de verkrachting van een witte vrouw. Elizabeth Lederer was toen de officier van justitie en zorgde er mede voor dat de jongens achter de tralies terechtkwamen. De vijf zijn twaalf jaar later alsnog vrijgesproken na een DNA-match.

Eerder is geprobeerd om de professor in rechten op straat te zetten. In 2013 werd een petitie door duizenden ondertekend maar de Columbia Universiteit heeft toen geen actie ondernomen. Naast het ontslag wil de studentenvereniging ook dat de universiteit anti-racisme en pedagogiek in het curriculum opneemt.

Linda Fairstein

Oud-openbaar aanklager Linda Fairstein heeft het sinds het verschijnen van de serie ook niet makkelijk. Haar boekenuitgever heeft een punt achter de samenwerking gezet en Glamour heeft bekendgemaakt haar in 1993 verworven titel ’Vrouw van het Jaar’ per direct in te trekken.

Linda beweert dat de serie ’een verzinsel’ is en gebaseerd is op onwaarheden.