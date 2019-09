’Yolanthe VERLEIDEN mag niet’

Tim Heunis is in Temptation Island een van de verleiders.

De missie van Temptation Island VIPS-meesterverleider TIM HEINIS (31) en zijn consorten was om de deelnemende koppels over de schreef te laten gaan in de ultieme relatietest, maar de grootste uitdaging vormde het veroveren van... YOLANTHE CABAU (34). Voor die ’trofee’, de presentatrice in hoogsteigen persoon, moeten de mannen buiten hun boekje gaan, want háár versieren is taboe.