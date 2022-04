Geordie Shore-ster Charlotte Crosby is zwanger

„Het moment waarvan ik niet zeker was of ik het ooit zou mogen meemaken is hier. Het is van mij (en Jake) en ik kan niet blijer zijn om dit nieuws met jullie te delen... Ik ben zwanger!”, schrijft ze bij een videomontage waarin ze ontdekt in verwachting te zijn en het nieuws met haat familie deelt.

Charlotte en Jake Ankers leerden elkaar afgelopen zomer kennen, maar het werd al snel serieus tussen de twee. In december trok Crosby bij haar nieuwe liefde in.

De zwangerschap voelt voor Charlotte als extra bijzonder. Zes jaar geleden had zij buitenbaarmoederlijke zwangerschap, waarvan ze later toegaf dat ze eraan had kunnen overlijden. Bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap nestelt de bevruchte eicel zich buiten de baarmoederholte in. Het is bij zo’n zwangerschap onmogelijk dat de vrucht kan doorgroeien tot een baby.

Charlotte Crosby werd bekend als wildebras in de realityshow Geordie Shore in 2011. Later presenteerde ze Just Tattoo of Us en was ze te zien in The Charlotte Show.