Jan Rot bij herkansing in De slimste mens onderuit

Rot, die terminaal ziek is en daarom bij hoge uitzondering nog een keer mee mocht doen, wist aan het slot geen woorden te associëren met Vinex-wijken en moest daarom passen. Nijenhuis maakte het daarna af.

De zanger was tijdens de opnames niet in topconditie, zo gaf hij tijdens de uitzending aan. „Mijn brein werkt niet goed. Maar het is ook goed zo. We hebben het leuk gehad”, zo stelde Rot. Hij deed dit seizoen in vijf afleveringen mee en was twee keer de slimste van de dag. In 2012 verloor Rot de finale van Arjen Lubach.

In de halve finale staan naast Nijenhuis donderdag schrijver Frank Heinen en De Telegraaf-journalist Martin Visser. Twee van hen nemen het vrijdag op in de finale tegen acteur Jacob Derwig.