Kerstdrama: Boer Bastiaan en Milou uit elkaar

Bij een foto waarop ze op het strand wordt omhelsd door Bastiaan, vertelt Milou hoezeer ze opkeek tegen de kerstuitzending van Boer zoekt Vrouw waarin de liefdesbreuk werd bekendgemaakt.

„Als een berg (zeg maar gerust formaatje Mount Everest) heb ik opgezien tegen de uitzending waarin onze break-up aangekondigd zou worden. Het is fantastisch om je intiemste en kwetsbaarste kant te delen als alles heppie-de-peppie is en je knettersverliefd bent, maar dit laat je liever niet zien. De pijn en het verdriet.”

Milou, die het Duitse Frankfurt verliet om bij Bastiaan in te trekken voor een leven op de boerderij, zegt dat de liefde er nog steeds is. „En oh, wat had ik hiervoor willen vechten. Die liefde was me alles waard geweest! Het afgelopen jaar was een bijzonder prachtig avontuur samen met jou, met alle ups en downs erbij. Ik had het voor geen goud willen missen!”

Op Instagram Stories nam Milou de moeite op een aantal negatieve reacties van haar volgers. Ze benadrukt dat je alleen voor een relatie kan vechten als je dat allebei wil. „Ik kan niemand dwingen datzelfde te doen. Het was niet mijn keuze, Bastiaan is niet te min voor mij. Ik had mijn leventje zo op willen geven, maar je moet daar wel allebei achter staan.”