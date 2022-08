Warner stelt Aquaman-sequel opnieuw maanden uit

Film

Jeugd vindt rappend eigen stem in ’Casablanca beats’

RECENSIE - Een goede leraar kan je verder brengen in het leven, maar zelden zonder slag of stoot. Of dat nu is met drummen (Whiplash), gevoel voor literaire schoonheid (Dead Poets Society) of basketbal (Coach Carter). In Casablanca beats pakt rapdocent Anas zijn cursisten evenmin zachtzinnig aan. Wa...