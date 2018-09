’Barbie heeft geen abortus ondergaan’

Aan Shownieuws vertelt Kimberley hoe het werkelijk zit. „Ze heeft helemaal geen abortus laten plegen, ze heeft alleen een spiraaltje laten zetten. We zijn naar Roermond gegaan, omdat we dachten dat de media dan niet zou komen. Maar ja, die is dus toch gekomen.”

Op haar eigen Facebookpagina ontkent Samantha ook dat ze bij de kliniek was voor een abortus. Ze is woedend en roept mensen op om het de volgende keer gewoon even aan haar te vragen wat ze daar doet. „Niet dat ik tekst en uitleg ben verschuldigd!! Laat Jordi en mij lekker met rust man”, schrijft ze in kapitalen en vergezeld van wat scheldwoorden, om kordaat af te sluiten met: „Pleur op”.

De fotograaf van Story spotte Barbie in een trainingspak met een roze handtas bij de kliniek. Volgens een bron in het blad zou het wel degelijk om een abortus gaan, zou het kindje van Samantha’s ex Jordi Ossel zijn en had de realityster haar familie en vrienden drie weken geleden al ingelicht over haar zwangerschap.

In de nasleep rondom haar ziekenhuisopname werd bekend dat Barbie vorig jaar een abortus had ondergaan, toen ze zwanger was van Rolf Tangel.