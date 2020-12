Mel C. twijfelde enorm over Spice Girls reünie

Mel C., die officieel Melanie Chisholm heet, bekende onder meer dat ze vele gesprekken met haar therapeut heeft gehad of ze moest meedoen aan een reünie. „Zo’n tour gaat niet alleen om het samenzijn met de andere meiden, iets wat ik geweldig vind. Nee, het ging er mij ook om dat je dan weer in die emoties belandt van vroeger. Ik was er niet zeker van of ik weer in die rol van Sporty Spice kon, en wilde stappen”, aldus Melanie.

Uiteindelijk ging ’Sporty’ overstag en ze was daar achteraf heel blij mee. „Ik realiseerde me dat ik altijd Sporty Spice zal blijven, maar nu in een meer volwassen versie. Ik voel me in elk geval veel zekerder dan toen. Toen dat eenmaal binnenkwam bij me, heb ik van elk moment genoten. Het was fantastisch om weer samen te zijn, zeker omdat al onze kinderen nu vooraan stonden, dat was voor ons echt heel bijzonder.”

In 2021 vieren de Spice Girls hun 25-jarig jubileum, iets waar door de fans reikhalzend naar wordt uitgekeken. Heel veel wil Mel daar nog niet over kwijt. „We hebben een app-groepje met z’n vijven, dus ook met Victoria erbij. Zij was er tijdens de laatste reünie niet bij, maar we kletsen heel wat af met elkaar. Waarover ga ik natuurlijk niet zeggen, haha!.”