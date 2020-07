Demi Lovato kreeg watermeloen met vetvrije slagroom voor verjaardag

„Er was een moment waarop ik om me heen keek en dacht ’wauw, dit is zo angstaanjagend normaal’”, vertelt Demi. Als voorbeeld geeft ze het cadeautje dat ze ooit eens voor haar verjaardag kreeg. „Watermeloen met vetvrije slagroom”, in plaats van een normale verjaardagstaart.

Het was een van de worstelingen waar Demi in haar tijd bij Disney mee kampte. Nadat ze in 2010 naar een revalidatiecentrum moest, omdat ze zich door haar eetstoornis niet goed voelde en een van haar achtergronddansers had geslagen, wilde Demi niet meer terugkeren naar Disney Channel uit angst dat ze haar verhaal niet mocht delen met de wereld.

„Ik had de keuze om te praten over mijn worstelingen en anderen ermee te helpen of gewoon mijn mond te houden en terug naar Disney Channel te gaan. Het voelde niet authentiek, dus ik koos ervoor om mijn verhaal te delen.”