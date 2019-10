Dolly Parton: sequel 9 to 5 van de baan

„We zijn nooit tot een script gekomen waarin het verhaal genoeg afweek van dat van de eerste, en die was zo goed”, aldus de countryzangeres, die wel hoopt nog eens met haar oud-collega’s samen te werken. „Jane, Lily en ik, we denken eraan om iets compleet anders te gaan doen met z’n drieën.”

De actrices hebben het de afgelopen jaren alledrie geregeld gehad over hun plannen voor een sequel van 9 to 5. In de film uit 1980 spanden ze als drie werknemers samen om wraak te nemen op hun seksistische baas. Fonda (81), Tomlin (80) en Parton (73) hebben door de jaren heen vaker gesproken over een vervolg, maar achtten de tijd rijp door de opkomst van de Time’s Up-beweging.