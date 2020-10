Ruth Jacott trekt single over alcohol terug: voelt nu niet gepast

Jacott wilde toen de situatie rond het coronavirus meer onder controle was graag een positief lied uitbrengen. Toen kort voor de release vorige week de situatie snel verslechterde was het al te laat. „Met alles reeds in de steigers en door de enthousiaste reacties is toen in overleg met het platenlabel besloten de release toch door te zetten.”

Na de persconferentie van dinsdag is toch besloten om Bier en Wijn terug te trekken. „In een tijd waar velen getroffen en gedupeerd zijn door Covid-19 én de maatregelen daaromtrent, voelt deze single niet gepast.”

De single en video komen later opnieuw uit wanneer de situatie „rooskleuriger” is „en er ook écht iets te vieren valt.”