’Harry en Meghan overwogen verhuizing naar Nieuw-Zeeland’

Reddy herinnert zich dat Harry en Meghan er moe uitzagen tijdens hun zestiendaagse rondreis. „Ze waren net in het Abel Tasman National Park geweest toen we gingen zitten en samen wat dronken. Ze stelden zich voor hoe het zou zijn om hier te wonen en vroeg zich hardop af of dat theoretisch mogelijk zou zijn”, zegt Reddy in een interview met persbureau Associated Press.

De gouverneur-generaal, die koningin Elizabeth vertegenwoordigt op Nieuw-Zeeland, zei vervolgens dat dat „uiteraard” mogelijk was en dat ze de mogelijkheden maar eens moesten verkennen. „Ze waren nog aan het ontdekken hoe ze hun gezin wilden grootbrengen. En dat hebben ze sindsdien duidelijk gedaan.”

Reddy verduidelijkt dat ze het gesprek niet zag als een formeel verzoek om hulp, maar meer als een informele conversatie. Volgens haar waren Harry en Meghan duidelijk onder de indruk van het leven in Nieuw-Zeeland.