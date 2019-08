Märtha Louise moet haar Instagram-volgers proberen te verhuizen

Daar maakte ze donderdag in een tweede bericht reclame voor de webinar die ze zaterdag houdt met vriend en sjamaan Durek Verrett. Het probleem is echter hoe Märtha Louise haar 128.000 Instagram-volgers kan verleiden ook haar berichten op het nieuwe profiel te volgen. Na één dag staat de teller op iets meer dan 6300, maar dat is lang niet genoeg om effect te hebben. Er is echter wel één vooraanstaande volger: schoonzus kroonprinses Mette-Marit.

In Noorse media wordt het besluit van de prinses toegejuicht. „Het was absurd dat ze haar titel voor commerciële activiteiten gebruikte. Deze scheiding komt rijkelijk laat”, aldus Dagbladet.