Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 5 Chaotische climax in Temptation island: gaat er nú al een koppel naar huis?!

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Shanta (l.) is in tranen bij haar eerste kampvuur. Ⓒ Videoland

Waar hebben we naar zitten kijken? We weten het eigenlijk nog steeds niet. In de nieuwste aflevering van Temptation island: love or leave kabbelt het heel lang vrolijk verder, tot de vlam in razend tempo in allerlei pannen slaat, met een chaotische climax tot gevolg. Gaat er nú al een koppel naar huis?!