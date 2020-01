Beter laat dan nooit keert terug met Katja Schuurman

In het programma, dat vanaf 22 april te zien is op RTL 4, gaan de mannen samen met Katja naar Midden- en Zuid-Amerika. Tijdens hun reis door Suriname, Mexico, Cuba en Brazilië maken ze kennis met de verschillende culturen en gebruiken. Katja, die het stokje overneemt van Olcay Gulsen, verheugt zich erop om met de „levende legendes” op pad te gaan. „Ik zie uit naar de avonturen die ik ga beleven met deze bijzondere heren, naar hun verhalen en gesprekken over leven, dood, liefde, angsten, verdriet, geluk, successen en dromen”, zegt ze. Ook Stevens, Faber, Frequin en Cox zijn blij met hun nieuwe reisgenoot. „We hebben gevraagd om een sprankelende dame, vol levenslust en levenservaring en we zijn zeer content met onze nieuwe reisleidster.”

Eerder leek het erop dat RTL het reisprogramma, dat het eerste seizoen een redelijk succes was, met een nieuwe cast wilde gaan maken. Dat nieuws viel het kwartet rauw op hun dak. „Ik denk dat ze het gevoel hebben dat we niets meer te vertellen hebben”, zei Barrie in juli. „We hebben echt nog wel wat te vertellen, maar dan met een andere invalshoek.”