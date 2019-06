Verstikkend gezinsdrama

Regisseur Albert Lubbers heeft ervoor gekozen dit gezinsdrama uit 1982 als zomervoorstelling op de planken te brengen met Theatergroep Suburbia. Het zijn de jaren vijftig en het is alles behalve een gezellige boel bij deze geportretteerde familie. Er wordt gescholden, gedreigd, gespot en zelfs gevochten. Toch zijn de gezinsleden als met onzichtbare draadjes met elkaar verbonden en het lukt hen maar niet die door te knippen.

Wouter van Lierde trekt voor zijn rol als de alcoholistische vader Martin alle registers open. Vrolijk de schijn ophoudend, wetend dat hij overal flesjes drank heeft verstopt, jammerend van zelfmedelijden als hij wordt betrapt en af en toe vilein uithalend naar zijn vrouw Elin. Ongrijpbaarder is de jongste, met zijn seksualiteit worstelende zoon David in handen van Minne Koole. De acteur weet de aandacht van begin tot eind knap vast te houden. Een stuk aardser is Jord Knotter als de oudste zoon Georg, die keihard werkt om de situatie zo snel mogelijk te kunnen ontvluchten. En Marie-Christine de Both is als moeder Elin het stille baken dat probeert haar gezin tegen elke prijs bij elkaar te houden. Maar haar gezondheid laat te wensen over en ze raakt steeds meer de wanhoop nabij.

De buitenwereld sijpelt ondertussen af en toe binnen via een transistorradiootje. Er klinkt jazz en het verslag van een ter dood veroordeelde misdadiger op weg naar zijn executie in de gaskamer. Lubbers houdt zijn regie glashelder, wat resulteert in rauw realistisch acteurstoneel, met zo nu en dan een grimlach. Het publiek zit echt bovenop dit verstikkende gezinsdrama. Het is alsof de keuken van de familie zich langzaam maar zeker met hetzelfde gas vult als dat in de gaskamer van de veroordeelde. Er is geen ontsnappen aan.