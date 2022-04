Mariëtte Hamer: uitzending VI teleurstellend

Derksen nuanceerde woensdag het verhaal dat hij begin jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. Hij zei woensdag dat het niet om verkrachting ging, zoals hij dinsdag zei, maar dat hij allen maar een kaarsenstandaard tussen de benen van de vrouw had gezet.

„In het hele gesprek van de mannen leek maar niet door te dringen hoe kwetsend alles is wat ze vandaag en gister zeiden”, aldus Hamer. „Het ging weer vooral over hoe zwaar zij het zelf hadden, en dat ze geen foute grappen meer mogen maken. Het hele grote probleem achter hun uitspraken werd niet besproken. Ik vond het heel teleurstellend.”

Hamer vindt dat Talpa Network snel de verantwoordelijkheid moet nemen en duidelijk stelling moet nemen in deze kwestie. „Laat de slachtoffers aan het woord, vertel wat er fout gaat. Zeg: dit was niet goed, wat we gisteren deden. Laat zien dat je geleerd hebt van The Voice en dat je het écht anders wilt doen”, aldus Hamer. Zij berekende dat bijna de helft van alle vrouwen in Nederland wel eens fysiek of seksueel geweld ervaart en dat één op de tien vrouwen in Nederland is verkracht: „We hebben het écht wel over iets wezenlijks.”