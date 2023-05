Ireland Baldwin bevallen van dochtertje met de naam Holland

Holland is het eerste kindje van Baldwin en haar partner, muzikant RAC. Het tweetal is sinds 2021 samen. In januari deelde Baldwin al bij een Amerikaans radiostation dat zij haar baby Holland wilde gaan noemen. "Ik ben Ireland, dus we hebben een andere landsnaam gekozen omdat we daarin consistent wilden zijn." Inspiratie deed ze op door de naam van actrice Holland Taylor. "Ik heb dat altijd al een mooie, stijlvolle naam gevonden."

Het model is het oudste kind van Alec Baldwin en actrice Kim Basinger. Met zijn huidige vrouw Hilaria heeft Baldwin (64) zeven kinderen. De jongste werd in september geboren.