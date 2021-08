Festivalseizoen zo goed als voorbij voor homofobe rapper DaBaby

Eerder liet de organisatie van Lollapalooza al weten dat DaBaby niet langer welkom is op het grote Amerikaanse festival. Ook zijn de uitnodigingen van evenementen in onder andere New York, Las Vegas, Philadelphia en Manchester ingetrokken.

De rapper vroeg vorige week op een festival in Miami aan alle aanwezigen om het lichtje van hun telefoon aan te doen, behalve homo’s „die seks hebben in parkeergarages” of degenen die seropositief zijn. Ook beweerde DaBaby dat mensen met hiv „binnen twee of drie weken sterven”.

Door het stof

De rapper zei eerder de ophef overdreven te vinden, maar erkende daarna – waarschijnlijk toen het hem iets te heet werd onder de voeten – toch dat wat hij zei „ongevoelig” was. Later bood hij nogmaals uitgebreider zijn excuses aan. Volgens DaBaby laten mensen op sociale media snel horen wat ze vinden en krijg je niet genoeg de tijd om „te groeien en te leren van je fouten”, schreef hij maandag op Instagram.

Meerdere beroemdheden lieten afgelopen week al weten geschokt te zijn door de uitspraken van DaBaby. Onder anderen Dua Lipa en Madonna keurden zijn uitspraken af.