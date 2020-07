Weduwe en kinderen Johnny Hallyday begraven strijdbijl

Hallyday, die ook een huis had in Amerika, had in 2014 in Californië een testament opgemaakt. Daarmee liet hij naar verluidt alles na aan zijn vrouw Laeticia en hun twee jongere aangenomen kinderen Jade en Joy. David en Laura bleven met lege handen achter en stapten naar de rechter om de geldigheid van dat testament aan te vechten. Het gaat mogelijk om een erfenis met een waarde van 100 miljoen euro.

Johnny Hallyday, ook wel de Franse Elvis genoemd, stierf in december 2017 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Hij verkocht gedurende zijn carrière meer dan 100 miljoen platen.