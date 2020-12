Martien Meiland: ’Ik zag mijn hele leven instorten’

Zijn coming-out vond plaat na een vakantie in de Israëlische badplaats Eilat. Daar werd Martien aangesproken door een man die volgens de SBS6-ster erg op de Franse oud-voetballer Zinedine Zidane leek. „Binnen vijf minuten pakte hij mij. Zoenen en zo. En op hetzelfde moment zag ik mijn hele leven instorten. Dat heb ik nog nooit gevoeld van binnen.”

Toen Martien – die zegt zijn coming-out niet als een bevrijding te hebben ervaren – twee dagen later terugkwam in Nederland, was hij van slag. Ook omdat hij het zijn partner Erica moest opbiechten. Martien had trillingen in zijn lijf en moest ook overgeven. „Vreselijk”, noemt hij die periode.

Martien heeft twee dochters met Erica: Maxime en Montana. Ook zij zijn regelmatig te zien in Chateau Meiland, waarin de familie in Frankrijk een chateau ombouwt tot een Bed & Breakfast. In 2019 won het programma de Gouden Televizier-Ring.