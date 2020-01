Crisisoverleg in kleinste kring

— Alarmfase één in Groot-Britannië vandaag. In de loop van de ochtend zal er CRISISOVERLEG zijn tussen QUEEN ELIZABETH, PRINS CHARLES en zijn zo onder vuur liggende zoon PRINS HARRY. Zijn beslissing om met zijn vrouw MEGHAN te vertrekken naar Canada is, zacht gezegd, niet bepaald in goede aarde gevallen binnen de paleismuren...