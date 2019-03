Jubileum Yo! MTV Raps gevierd met concert

Yo! MTV Raps startte in 1987 op de Europese kanalen van MTV. Een jaar later haalde de muziekzender de show naar de VS. De eerste aflevering in Amerika werd gepresenteerd door Run DMC, te gast waren onder meer Will Smiths rapduo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.

Tijdens het jubileumconcert in Brooklyn zijn er optredens van onder meer Big Daddy Kane en the Juice Crew, Eric B. & Rakim, Doug E. Fresh, KRS-One met Boogie Down Productions, Flavor Flav, Melle Mel & the Furious Five, the Pharcyde, Brand Nubian, Nice and Smooth, Yo-Yo en Kid Capri. Het concert is op 1 juni live te bekijken op de site van MTV.