De actie was opgezet door 3FM-dj Sander Hoogendoorn om alle medewerkers in de vitale beroepen die nu de samenleving draaiende houden een hart onder de riem te steken. Het nummer was op 180 zenders te horen in meer dan dertig landen.

Hoogendoorn was diep ontroerd en sprak zichzelf vlak voor de plaat moed in niet in huilen uit te barsten: „Nu niet huilen, Hoogie. Deze is voor alle vakkenvullers, alle schoonmakers, alle maaltijdbezorgers, agenten en niet te vergeten onze helden in de zorg en het onderwijs. Jullie zijn niet alleen.”

Saamhorigheid

In Nederland deden vrijwel alle grote zenders mee; van alle publieke zenders tot Radio 10, Veronica, Radio 538, Qmusic en 100% NL. Hetzelfde geldt voor België en ook grote spelers in Groot-Brittannië als BBC Radio 1 en Radio 2 deden mee. Verder werkten stations uit Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Estland, Finland, Letland, Slowakije, Roemenië en Georgië mee. Een aantal zenders uit de VS sloot zich ook aan.

Volgens Hoogendoorn is er behoefte aan saamhorigheid en paste het nummer You’ll Never Walk Alone, dat voornamelijk over hoop en veerkracht gaat, daar perfect bij.