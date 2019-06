Bastiaan van Schaik telt zegeningen na maagverkleining

Bastiaan kijkt op Instagram terug op de afgelopen jaren. Het is deze week precies drie jaar geleden dat hij een maagverkleiningsoperatie onderging. „Er waren een paar downs met als dieptepunt een ziekenhuisopname in september 2017 van een aantal dagen met enorme maagpijn maar de afgelopen drie jaar is vooral een ’up’ periode geweest”, aldus Bastiaan, die inmiddels 70 kilo lichter is.

„Zonder steun van familie, vrienden en mijn vriend was het ongetwijfeld een zwaarder pad geweest dus op deze plek wil ik ze uit de grond van mijn hart bedanken.”