Thijs Römer half juni voor de rechter voor vermeende zedendelicten

In november werd bekend dat het OM de acteur vervolgt voor drie zedendelicten. Het gaat om onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes die ten tijde van het delict in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar oud waren. De delicten dateren van 2015 tot eind 2017. Het OM meldt dat er geen fysiek contact is geweest tussen Römer en de slachtoffers. De zaak dient in Assen omdat de vermeende slachtoffers in de regio Noord-Nederland wonen.

Römer raakte vorig jaar nog in opspraak omdat een 20-jarige vrouw hem via Twitter had beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze 14 was. De acteur weersprak die beschuldigingen destijds.