Organisatie tevreden over demonstratie rond Rammstein

„De opkomst was minder dan verwacht maar de mensen die er waren lieten goed van zich horen”, reageert Van Heereveld. De ongeveer vijftig demonstranten liepen vanaf station Groningen door de stad richting de Vismarkt in het centrum. Tijdens de mars riepen zij „Yes means yes! No means no!” en droegen borden met zich mee met teksten als „Believe Women”, „Don’t rape” en „Geef verkrachters geen podium.” Op de Vismarkt werden een aantal toespraken gegeven.

De demonstranten wilden met de actie onder meer hun onvrede uiten over de talloze aanklachten wegens seksueel wangedrag aan het adres van zanger Till Lindemann. Rammstein was de directe aanleiding, maar de demonstranten spraken zich ook uit tegen ’rape-culture’. In Berlijn loopt nu een onderzoek naar de beschuldigingen tegen Lindemann.

Onderweg waren er wel een paar fans van Rammstein die vervelende dingen riepen, bevestigt de organisator. „Maar een paar waren ook grappig: ’niet over de 103 decibel gaan, hoor!’” Rammstein had van de gemeente Groningen toestemming gekregen om 103 decibel aan geluid te maken, in plaats van de normale 100 decibel.

„Ik ben uiteindelijk heel tevreden”, besluit Van Heereveld. Ze vond het ook indrukwekkend hoe sommige mensen op het podium op de Vismarkt hun verhaal deelden. „Dat gebeurt te weinig dus ik ben heel blij dat ik een platform heb kunnen bieden.”