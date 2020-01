50 Cent onthult ster op Walk of Fame

Eminem deed een woordje tijdens de feestelijke middag. „Ik kan me heel veel dingen uit 2002 niet meer herinneren, maar wel mijn ontmoeting met 50”, zo liet de rapper weten. „Hij had alles, ik wist meteen dat hij een ster zou worden. Ik ben hier vandaag omdat hij niet alleen een zakenpartner is, maar ook een van m’n beste vrienden. Hij is er altijd voor me als ik hem nodig heb. Ik kan wel stellen dat het veel leuker is om een vriend van hem te zijn dan een vijand.”

50 Cent plaatste achteraf een aantal kiekjes van de ceremonie op Instagram. Bij een foto waarop te zien is dat zijn ster voor een fastfoodzaak ligt, grapt hij: „Mijn ster ligt voor een hamburgertent. Ik wilde eigenlijk dat hij in de buurt kwam van de ster van Trump, dan was ik steeds in het nieuws gekomen als die weer vernield wordt.”