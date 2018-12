Mariah Carey: ’Ex-manager verspreidt leugens’

Volgens Mariah Carey had Stella halemaal geen contract. „Ze was ontslagen omdat ze haar werk niet effectief uitvoerde en haar cliënte niet goed van dienst was. Ze heeft valse geruchten verspreidt via allerlei media. We reageren niet op deze leugens en bedreigingen”, vertelden haar woordvoerders aan People. Advocaten van Bulochnikov hebben hierop nog geen commentaar gegeven.

Na drie jaar samenwerking gingen Carey en haar manager afgelopen najaar uit elkaar en brachten ze een gezamenlijke verklaring uit waarin ze aangaven ’partners te blijven in een aantal zakelijke projecten en elkaar daarin te blijven steunen’.

Toch kwamen de advocaten van Bulochnikov met een dagvaarding voor de zangeres, vanwege contractbreuk en het overtreden van de wet op de burgerrechten. Zo zou Carey de manager ook geintimideerd hebben door vaak naakt rond te lopen en soms seksuele handelingen in haar bijzijn te verrichten. Ze zou verslaafd zijn aan medicijnen en haar manager nog miljoenen schuldig zijn. Kort daarvoor kwam Mariah Carey zelf naar buiten met het nieuws dat ze aan een bipolaire stoornis lijdt, die ze tegenwoordig met medicijnen redelijk hanteren kan.