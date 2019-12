F1-erfgename voor 60 miljoen bestolen

Het model was op vakantie met haar man Jay Ruthland en hun 5-jarige dochtertje Sophia, toen verschillende kluizen met juwelen werden leeggeroofd uit haar huis van ruim 80 miljoen euro, in Kensington. De inbrekers kwamen het huis binnen via de achtertuin en hebben in een klein uur veel sieraden meegenomen, waaronder kostbare ringen, oorbellen en armbanden met persoonlijke betekenissen.

Ondanks de aanwezigheid van een bewaker in het huis met 57 kamers, wisten de inbrekers verschillende kluizen open te breken en vervolgens te ontsnappen via een open raam. Hoe de inbraak heeft kunnen plaatsvinden is vooralsnog onduidelijk. Er wordt vermoed dat de inbrekers geholpen zijn door iemand die wist dat de familie op vakantie zou zijn en waar de juwelen verstopt waren.

De inbraak vond afgelopen vrijdag plaats, maar de politie is de inbrekers nog niet op het spoor.