Na Dionne ook Humberto op weg naar AvroTros?

Dionne Stax en Humberto Tan stonden in 2017 samen in de belangstelling, nadat Weekblad Privé een foto van de toenmalige RTL-presentator publiceerde, op bezoek in de woning van Stax. De twee zouden een affaire hebben gehad, maar hebben zich beiden hierover nooit openlijk over uitgesproken.

Volgens 6 Inside is die pijnlijke voorgeschiedenis de reden dat AvroTros ervoor gekozen zou hebben om de presentatoren van het nieuwe actualiteitenprogramma dat dagelijks van 14.00 - 16.00 uur te zien is en ten koste gaat van een uur zendtijd voor EenVandaag, niet tegelijk naar buiten te brengen. Humberto Tan zou de uitzending op vrijdag voor zijn rekening nemen. Frits Sissing zou zijn invaller zijn.

’Ander format’

Volgens woordvoerder Eric Dekker van AvroTros klopt dit echter helemaal niet. „We zijn bezig om naast het programma dat Dionne Stax en Toine van Peperstraten gaan doen, nog een radioprogramma te ontwikkelen voor op de vrijdagmiddag. Natuurlijk ook over actualiteiten, dagelijks nieuws en sport, dat is NPO Radio 1, maar het is wel degelijk een ander format.”

Het programma is nog in ontwikkeling, maar zal, zo uitgezonden vlak voor het weekend, sowieso luchtiger van aard zijn. De gesprekken over wie het gaat presenteren, zijn nog gaande. „Met Humberto Tan zijn we in gesprek en Frits Sissing is ook iemand die dit eventueel zou kunnen doen.”

Net als het programma van Dionne Stax en Toine van Peperstraten, is ook dit nieuwe radioprogamma vanaf januari 2020 op de radio, waarschijnlijk eveneens tussen 14.00 - 16.00 uur. „Maar ook dat is nog niet helemaal zeker.”