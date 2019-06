’Ook Humberto gaat programma Dionne Stax presenteren’

De twee stonden in 2017 samen in de belangstelling, nadat Weekblad Privé een foto van de toenmalige RTL-presentator publiceerde, op bezoek in de woning van Stax. De twee zouden een affaire hebben gehad, maar hebben zich beiden hierover nooit openlijk over uitgesproken.

Volgens 6 Inside is die pijnlijke voorgeschiedenis de reden dat AvroTros ervoor gekozen zou hebben om de presentatoren van het nieuwe actualiteitenprogramma dat dagelijks van 14.00 - 16.00 uur te zien is en ten koste gaat van een uur zendtijd voor EenVandaag, niet tegelijk naar buiten te brengen. Alleen Toine van Peperstraten werd vermeld, die het programma van maandag tot en met donderdag met Dionne presenteert. Frits Sissing is invalpresentator. Humberto Tan zou de uitzending op vrijdag voor zijn rekening nemen. Een woordvoerder van AvroTros is vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Humberto blijft overigens wel bij RTL werken en gaat voor AvroTros alleen dit radioprogramma doen.