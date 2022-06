Realityserie Andy & Melisa keert terug op tv

In de nieuwe reeks worden Andy en zijn ex-vrouw Melisa Schaufeli, met wie hij nog steeds samenleeft, gevolgd tijdens een avontuur in Spanje waar ze een huis hebben gekocht. De twee willen het pand omtoveren tot een bed and breakfast.

Andy maakte vorig jaar zelf al nieuwe afleveringen van de serie, uitgezonden op zijn populaire YouTube-kanaal. Daarop is ook de serie Bij Andy in de Auto te vinden, waarin bekende voetballers en artiesten bij hem instappen voor een interview. De eerdere series van Andy & Melisa waren zowel bij SBS6 als via RTL te zien.