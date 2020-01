Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Wat bijna niet mogelijk leek is toch gebeurd: Lil Kleine heeft zichzelf overtroffen als ongeloofwaardige coach in The voice of Holland. In de ruzie met Anouk, die in de uitzending vrijdagavond uitmondde in een deceptie, liet zij zien dat zij echt de grootste ballen heeft van alle coaches.