Jaap Reesema biedt excuses aan voor uitspraken Yolanthe

„Ik vind het vervelend dat we ons in de podcast tot uitspraken hebben laten verleiden waar we anderen pijn mee hebben gedaan. Dat is unfair en zeker niet nodig”, luidt het begin van Jaaps statement op Instagram. „We mogen onszelf belachelijk maken en ook issues zeker benoemen op de kwajongensachtige manier waar de Zelfspodcast voor bedoeld is. En niet op deze manier.” Hij besluit: „Excuses. Een goed leermoment.”

Sander liet woensdag over de bewuste uitspraken weten: „Ik heb er geen spijt van. Als je het niet grappig of leuk vindt, moet je vooral niet luisteren.”

