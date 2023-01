Teun van de Keuken stopt na 20 jaar met Keuringsdienst van Waarde

„Ik heb nog meer te doen voor ik officieel stokoud ben”, schrijft de 51-jarige presentator in een column in De Volkskrant. Hij wijst onder meer op het podcastbedrijf Meer van Dit dat hij samen met Guusje de Vries en Gijs Groenteman heeft opgericht. „Ik wil boeken en kookboeken schrijven en nieuwe korte televisieseries of documentaires maken over zaken die ik echt belangrijk vind.” Naar eigen zeggen heeft hij daar vaak geen energie meer voor nadat hij ’s avonds na opnames weer uit de auto stapt.

De presentator heeft daarom besloten uit zijn comfortzone te stappen en te stoppen met de Keuringsdienst van Waarde. Van de Keuken stopt om zijn „agenda en hoofd leeg te maken” eveneens met het programma Pointer. In zijn column bedankt hij KRO-NCRV voor de fijne samenwerking en stelt hij „met een beetje pijn, veel angst, maar ook ontzettend veel goede zin aan een ongewisse toekomst” te beginnen.

De omroep laat weten dankbaar te zijn voor de prettige samenwerking met Van de Keuken en zijn bijdrage aan de journalistieke programma’s van de omroep. Ook wenst KRO-NCRV hem veel succes met zijn nieuwe initiatieven. De presentator is de komende maanden nog te zien in de programma’s. Tot en met februari is hij nog een van de presentatoren van Pointer, in het nieuwe seizoen van Keuringsdienst van Waarde is hij nog tot medio maart te zien.