Donnie en Mart Hoogkamer keuren gedrag Lil Kleine af

„Ik vind dat je met je handen van een vrouw af moet blijven”, aldus Hoogkamer. „Ik heb nog nooit aan een vrouw gezeten.” Donnie zegt Lil Kleine te kennen. „Maar wij zijn nooit vrienden geweest. En het is wat Mart zegt. Je komt niet aan vrouwen en geweld in het algemeen is niet de oplossing.”

De rapper zou het hoofd van Vaes tussen een autodeur hebben geklemd. Na drie nachten in de cel kwam hij aanvankelijk vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep omdat er voldoende ernstige redenen waren om hem langer vast te houden. Daarop volgde een zitting bij de raadkamer, die oordeelde dat de rapper nog veertien dagen langer vast moest zitten. Die veertien dagen zijn voorbij en Lil Kleine mag de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten.