Modest Mouse kondigt eerste concert aan na dood drummer

De 45-jarige Green overleed op 31 december aan de gevolgen van kanker. Zijn overlijden kwam enkele dagen nadat frontman Isaac Brock de fans liet weten dat de behandeling die Green onderging aansloeg.

Het In Between Days festival vindt in het weekend van 19 en 20 augustus plaats in Quincy, Massachusetts. Het is voorlopig het eerste optreden van de band zonder Green.

Modest Mouse bestaat sinds 1993. In Nederland is de rockband niet heel erg bekend, maar in thuisland Amerika zijn ze succesvol, bijvoorbeeld met hun vijfde studioalbum We Were Dead Before the Ship Even Sank. In 2007 kwam de plaat op 1 binnen in de albumlijst van Billboard. Ook de opvolger Strangers To Ourselves uit 2015 haalde de top 3 van de Amerikaanse albumlijst.