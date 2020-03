Ronan Keating verwelkomt zijn vijfde kind

„Hallo wereld. Even wat goed nieuws in deze tijd verspreiden met de geboorte van ons kleine meisje Coco Knox Keating”, schrijft de voormalig Boyzone-zanger. Ronan laat weten dat de bevalling goed verliep en het kindje vrijdag ’kalmpjes’ ter wereld is gekomen. „Mama & Baba are rocking”, besluit hij zijn bericht.

De zanger en zijn vrouw kregen in 2017 hun eerste kindje samen, zoon Cooper. Ronan deelt met zijn ex-vrouw ook zoon Jack (21), dochter Missy (19) en dochter Ali (14).